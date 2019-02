Suinocultura: setor volta os olhos para 2019 sob boas perspectivas

Da redação com assessoria

Depois de um ano atribulado, especialistas do setor são unânimes em acreditar em um ano melhor para a suinocultura em 2019.

Com o fim do embargo e a retomada da importação por parte da Rússia, o aumento das exportações e perspectiva de maior consumo interno, o preço pago à carne suína deve se manter aquecido no próximo ano.

“Devemos chegar ao patamar de 750 mil toneladas de carne exportada em 2019 e isso é animador para o setor. Se as previsões se cumprirem, a tendência é de um ano favorável para a cadeia produtiva”, afirma o vice-presidente da Asumas (Associação Sul-matogrossense de Suinocultores), Celso Philippi

