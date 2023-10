Em homenagem, Tereza Cristina destaca protagonismo de MS no agronegócio

Proposta pelo vereador Professor Riverton, a Solenidade de outorga da ‘Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio, ocorreu na última semana com a presença da senadora homenageada na Câmara Municipal de Campo Grande

A iniciativa objetiva reconhecer a atuação de lideranças e pesquisadores do agronegócio, um dos principais pilares da economia regional e nacional.

Para a senadora, a homenagem engrandece o setor e destacou a surpresa em ter seu nome em uma medalha. “Fiquei surpresa em ter meu nome em uma medalha com esse peso e relevância. Ela não é um prêmio apenas para mim, mas para todos os representantes de Mato Grosso do Sul, estado que sempre foi protagonista do agronegócio nacional. Agradeço ao Riverton que sempre me surpreende”, relatou Tereza Cristina.

Homenageado por sua trajetória no agro, o governador Eduardo Riedel falou sobre a importância do setor. Sou grato à Câmara Municipal e em especial ao vereador Professor Riverton pela homenagem. "Sou a sexta geração de uma família do campo e ter a Tereza Cristina nessa medalha, que vou carregar no peito é muito mais importante. Ela fez e faz a diferença no Brasil. Quando pensamos em agro, pensamos em nomes relevantes e transformadores e com certeza a Tereza Cristina está registrada e seu legado posto como aquela que ajudou e ajuda a transformar a realidade do País pelo agronegócio”, afirmou Riedel.

A escolha do nome da senadora por Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a medalha se dá devido o importante trabalho pelo desenvolvimento do agronegócio do Brasil. “A senadora Tereza Cristina é uma das mais importantes figuras do setor. Seu trabalho passou por entidades representativas do setor, gestão pública e como ministra, se destacou, assegurando recordes ao país, com mais de R$ 300 bilhões em créditos, dos quais, R$ 60 bilhões destinados aos pequenos produtores, registrando maior volume da história. É uma mulher visionária, técnica, mas acima de tudo, humana e comprometida”, avalia Professor Riverton.

A Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), entidade representativa do segmento foi representada pelo presidente Marcelo Bertoni, homenageado pelo vereador Professor Riverton e que discursou em nome de todos os congratulados.

Ao todo foram homenageadas 45 personalidades do agronegócio regional:

Professor Riverton – Carlos Wagner Guarita Marquez, Marcelo Bertoni, Mario Sergio Machado Metello e Guilherme de Barros Costa Marques BumlaiBetinho – Willian Cabral Mota e Ramão da Silva Franco

Beto Avelar – Melquiades da Silva Pinto, Jober Prado Guimaraes e Bruno Rondon Tavares

Carlos Augusto Borges – Flavio Alves de Morais e Luiz Roberto Pires

Claudinho Serra – Eduardo Corrêa Riedel e Jamilson Lopes Name

Coronel Villasanti – João Cesar Mattogrosso Pereira e Ulisses Azuil de Almeida Serra Netto

Delei Pinheiro – Bernard Pierre Louvet e Rogean Ruy Veiber Silva

Dr. Jamal – Olimpio Stiehler Junior e Djanira Estevao Correa

Dr. Loester – Oswaldo Mochi Junior e Manoel Goes Pache

Dr. Victor Rocha – Jaime Valler e Fernando Souza Soares

Edu Miranda – Vania Abreu de Mello e Laercio Alves de Carvalho

Gilmar da Cruz – André Figueiredo Dobashi e Rafael Nunes Gratao

Junior Coringa – Elda Regina Leite Galvao de Avila e Ivanil de Camargo Nemet

Luiza Ribeiro – Thereza Luiza Corrêa da Costa Thedim e Carline Yumi Ohi

Paulo Lands – Karla Aparecida Amaral Nantes Rodrigues e Gustavo Daniel de Souza Varella

Ronilço Guerreiro – Walter Gargione Adames e Adroaldo Hoffmann

Tabosa – Sérgio Pedrossian Cortada de Abrantes e Robison Gatti Vargas

Tiago Vargas – João Lima da Silva e Rodrigo Buainain de Castro

Valdir Gomes – Jonatan Pereira Barbosa e Gui Olintho Macedo

William Maksoud – Livio José Andrighetti e Celso Augusto Cardoso Correa

Zé Da Farmácia – Adriany de Luna Falco e Eleíza Moraes Machado

