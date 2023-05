Termina dia 31 o prazo para atualização cadastral e a declaração de rebanhos em MS

Termina na próxima quarta-feira (31) o prazo para a atualização cadastral e a declaração semestral de rebanhos em Mato Grosso do Sul. Prazo para o procedimento só reabrirá no final do ano, entre os dias 1º a 30 de novembro.

Segundo as informações atualizadas do governo, 36% das explorações pecuárias na região do Planalto já realizaram a atualização, enquanto 40% das explorações pecuárias no Pantanal estão em conformidade.

Apesar dos números, os percentuais atuais estão abaixo do necessário para o Estado alcançar a plena adesão das medidas de atualização cadastral e declaração de rebanhos, fundamentais para garantir o controle e a prevenção de doenças e a rastreabilidade e transparência na produção agropecuária.

Estabelecida por meio da Portaria Iagro MS nº 3.702, a iniciativa visa adequar o cadastro agropecuário estadual à Portaria nº 574, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que suspendeu a vacinação contra a febre aftosa nas unidades federativas.

Vale lembrar que a omissão de informações ou a prestação de informações falsas podem resultar na interdição ou suspensão das atividades a qualquer momento, além de outras medidas e sanções cabíveis.

