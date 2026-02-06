Menu
Agronegócio

Thiaguinho é confirmado como atração da Expogrande 2026

A feira agropecuária acontece em Campo Grande, entre os dias 9 e 19 de abril, com show de um dos maiores nomes do pagode e do samba contemporâneo

06 fevereiro 2026 - 20h37Vinícius Santos
Thiaguinho - Foto: TardezinhaThiaguinho - Foto: Tardezinha  

O cantor Thiaguinho está confirmado na Expogrande 2026, a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada pela Dut’s Entretenimento e rapidamente repercute nas redes sociais. 

A publicação da produtora não revelou a data exata do show, mas a Expogrande 2026 será realizada entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Então, se é fã de Thiaguinho, já vai se preparando.

O evento é promovido e organizado pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), que destaca o retorno da feira ainda mais forte, reunindo entretenimento, negócios e inovação.

Outras atrações e detalhes da programação, assim como onde comprar os ingressos, devem sair nos próximos dias. A Expogrande 2026 já chega como um dos eventos mais esperados do calendário sul-mato-grossense.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Dut's Entretenimento (@dutsentretenimento)

