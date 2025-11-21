Vaca Nelore vendida por R$ 54 milhões quebra recorde mundial em leilão no Paraná

A vaca nelore Donna Fiv Ciav vendida em leilão em Foz do Iguaçu (PR) na noite de quinta-feira (20), teve 25% dos seus direitos comercializados por R$ 13,5 milhões, o que eleva seu preço final a R$ 54 milhões. A transação estabeleceu o novo recorde mundial para o preço de uma vaca de elite, dobrando a marca anterior.

O recorde anterior pertencia à vaca Parla Fiv AJJ, que foi comercializada por R$ 27 milhões em maio. A nova recordista é filha de Parla com o touro Bin Ben, da Santa Nice.



O novo patamar para o gado de elite foi estabelecido no leilão Cataratas Collection, realizado pela Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária.



Os compradores em sociedade dos 25% do animal foram Nelore Huff e Nelore Traia Veia, que se juntaram à própria Casa Branca, Agropecuária Mata Velha e Nelore LMC como donos da matriz.



No ano passado, durante a Expozebu, realizada em Uberaba pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), Donna teve um terço de seus direitos vendidos por R$ 5,16 milhões, o que projetava então um valor total de R$ 15,48 milhões.



Quando da comercialização na cidade do Triângulo Mineiro, a Casa Branca Agropastoril informou que Donna "representa tudo o que buscamos no programa de melhoramento genético". Com dez anos de idade, ela foi considerada a melhor matriz do ranking nacional Nelore 2023/24.



Apesar do elevado valor projetado para Donna, os negócios milionários envolvendo a comercialização de gado de elite têm sido frequentes no país. Além dos R$ 27 milhões de Parla, Carina FIV do Kado foi valorizada em R$ 24 milhões, e Viatina-19 FIV da Mara Móveis teve preço final de R$ 21,5 milhões.



A comercialização de gado de elite durante a Expozebu, principal evento da pecuária nacional, também bateu recorde neste ano e alcançou R$ 200 milhões em negócios fechados em 39 leilões.





