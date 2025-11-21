Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Agronegócio

Vaca Nelore vendida por R$ 54 milhões quebra recorde mundial em leilão no Paraná

Donna representa a elite do programa de melhoramento genético

21 novembro 2025 - 13h36Sarah Chaves, com Folhapress
Donna Fiv CiavDonna Fiv Ciav   (Divulgação)

A vaca nelore Donna Fiv Ciav vendida em leilão em Foz do Iguaçu (PR) na noite de quinta-feira (20), teve 25% dos seus direitos comercializados por R$ 13,5 milhões, o que eleva seu preço final a R$ 54 milhões. A transação estabeleceu o novo recorde mundial para o preço de uma vaca de elite, dobrando a marca anterior.

O recorde anterior pertencia à vaca Parla Fiv AJJ, que foi comercializada por R$ 27 milhões em maio. A nova recordista é filha de Parla com o touro Bin Ben, da Santa Nice.

O novo patamar para o gado de elite foi estabelecido no leilão Cataratas Collection, realizado pela Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária.

Os compradores em sociedade dos 25% do animal foram Nelore Huff e Nelore Traia Veia, que se juntaram à própria Casa Branca, Agropecuária Mata Velha e Nelore LMC como donos da matriz.

No ano passado, durante a Expozebu, realizada em Uberaba pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), Donna teve um terço de seus direitos vendidos por R$ 5,16 milhões, o que projetava então um valor total de R$ 15,48 milhões.

Quando da comercialização na cidade do Triângulo Mineiro, a Casa Branca Agropastoril informou que Donna "representa tudo o que buscamos no programa de melhoramento genético". Com dez anos de idade, ela foi considerada a melhor matriz do ranking nacional Nelore 2023/24.

Apesar do elevado valor projetado para Donna, os negócios milionários envolvendo a comercialização de gado de elite têm sido frequentes no país. Além dos R$ 27 milhões de Parla, Carina FIV do Kado foi valorizada em R$ 24 milhões, e Viatina-19 FIV da Mara Móveis teve preço final de R$ 21,5 milhões.

A comercialização de gado de elite durante a Expozebu, principal evento da pecuária nacional, também bateu recorde neste ano e alcançou R$ 200 milhões em negócios fechados em 39 leilões.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A divulgação foi antecipada em um dia do previsto
Brasil
Inep divulga gabaritos e cadernos de provas do 2º dia do ENEM
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Carreta durante atendimento à população. Foto: TJ/MS
Justiça
TJ leva Carreta da Justiça e Van do Juizado Especial para o Rodeio Fest em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Expogenética MS 2025 reúne 15 leilões e mais de 300 animais em Campo Grande
Agronegócio
Expogenética MS 2025 reúne 15 leilões e mais de 300 animais em Campo Grande
Com apoio de Riedel, Ponta Agrotec reunirá Brasil e Paraguai em feira de inovação
Agronegócio
Com apoio de Riedel, Ponta Agrotec reunirá Brasil e Paraguai em feira de inovação
Gados
Economia
Exportações de carne bovina para os EUA despencam 58% após tarifaço
Mato Grosso do Sul dá largada à safra de soja 25/26 com previsão de recorde na produção
Agronegócio
Mato Grosso do Sul dá largada à safra de soja 25/26 com previsão de recorde na produção
Maquinários
Agronegócio
Municípios de MS recebem novos maquinários agrícolas na segunda-feira (6)

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí