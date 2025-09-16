Menu
Brasil

99 Food amplia investimentos para novas cidades com pontos de apoio a colaboradores

O pacote inclui R$ 6 bilhões para facilitar o acesso dos trabalhadores para obtenção de motos e bicicletas elétricas

16 setembro 2025 - 11h52Sarah Chaves, com Planalto
Presidente Lula durante encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei ChengPresidente Lula durante encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei Cheng   (Ricardo Stuckert/PR)

Em reunião com o presidente Lula, realizada ontem (15), a empresa 99 anunciou um investimento de R$ 2 bilhões em seu negócio de delivery de comida, o 99Food. O valor será destinado à expansão da plataforma, que pretende chegar a 15 cidades até o fim de 2025 e 20 cidades até janeiro de 2026. Atualmente, a 99Food já opera nas cidades de Goiânia e São Paulo.

O investimento, que ocorrerá até junho de 2026, não só visa aumentar a presença da plataforma no Brasil, mas também melhorar as condições de trabalho para os entregadores. A empresa planeja aplicar R$ 50 milhões em pontos de apoio, oferecendo aos colaboradores locais para descanso, hidratação e uso de banheiro, contribuindo para uma experiência mais digna e eficiente para quem realiza as entregas.

Além de expandir para mais cidades, a 99Food também lançará novas iniciativas para os entregadores. O pacote de investimentos inclui R$ 6 bilhões para facilitar o acesso a motos e bicicletas elétricas.

Com parcerias com empresas como Galgo, Riba e Vammo, a 99 oferecerá opções de crédito e locação de motos elétricas, com previsão de beneficiar até 600 mil entregadores nos próximos três a cinco anos. Além disso, o projeto de bicicletas elétricas começará em setembro em São Paulo, com a meta de alcançar 10 mil entregadores em 18 meses.

A empresa também formou uma parceria com a Yadea, maior fabricante mundial de motocicletas elétricas, para criar um veículo sustentável e personalizado para o transporte e entrega no Brasil. A expectativa é que esses veículos reduzam os custos operacionais em até 60%, aumentando a rentabilidade dos entregadores.

Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil, destacou que o objetivo do investimento é "melhorar a vida dos nossos parceiros entregadores", enfatizando a importância de um ecossistema de entregas mais justo e inclusivo. Durante a reunião, Will Cheng, fundador e CEO da DiDi, empresa controladora da 99, também reafirmou o compromisso da empresa com o Brasil e seu potencial de transformar a experiência de delivery no país.

Além dos investimentos no setor de delivery, a 99 também anunciou uma parceria com o Ministério da Saúde, destinando R$ 1 milhão em cupons de transporte para pacientes do SUS no programa Agora Tem Especialistas. Essa ação irá beneficiar 43 mil pessoas em 32 cidades, ajudando a reduzir faltas em consultas e exames por falta de transporte.

Com esses novos investimentos e iniciativas, a 99Food segue avançando para se consolidar como uma das principais plataformas de delivery de comida no Brasil, ao mesmo tempo em que reforça seu compromisso com a sustentabilidade e as condições de trabalho de seus colaboradores.

