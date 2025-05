A convite do governo russo, Janja cumprirá agendas no país até 8 de maio

O presidente Lula viaja à Rússia para a Cerimônia de celebração dos 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial e será acompanhado por Janja Lula da Silva, mas até sua chegada no dia 8 de maio, a primeira-dama cumprirá uma série de agendas que tiveram início no dia 3 de maio.

Janja estará focada em assuntos voltados a cooperação na área da Educação e Cultura, além da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza proposta pelo presidente Lula durante a presidência brasileira do G20.

Em Moscou, antes da chegada do presidente Lula, a primeira-dama Janja terá agendas com a comunidade brasileira na Rússia, incluindo encontro com professores de língua portuguesa e alunos na Biblioteca de Literatura Estrangeira.



A primeira-dama também irá participar de evento na Universidade HSE sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e o seu fator de potencializar a cooperação entre os países.



A convite do governo russo, Janja irá visitar diversos locais de importância histórica e cultural para o país, como o Teatro Bolshoi, visto que o Brasil é o único país fora da Rússia que possui uma filial do Teatro Bolshoi e da Escola do Teatro Bolshoi. Ela também passará pelo Kremlin de Moscou, o Museu Hermitage, a Catedral do Sangue Derramado e a Fábrica de Porcelana Imperial, uma das mais antigas da Europa, fundada em 1744, e primeira e única empresa na Rússia produzindo produtos de porcelana artísticos.



Também a convite do governo russo, a primeira-dama fará breve visita à cidade de São Petersburgo, capital cultural da Rússia, onde irá se encontrar com professores russos e estudantes dos cursos de Português e Relações Internacionais da Universidade Estatal de São Petersburgo, além de visitar o Teatro Mariinsky, uma das principais companhias de balé da Rússia, onde irá assistir o balé “Lago dos Cisnes”.



A partir do dia 8 de maio, com a chegada do presidente Lula a Moscou, a primeira-dama o acompanha em todos os eventos oficiais.



