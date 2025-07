Acidente com comitiva da Universidade Federal do Pará deixa cinco mortos

Um grave acidente na BR-153, em Goiás, envolvendo uma comitiva de estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), deixou cinco mortos na madrugada desta quarta-feira (16).

A tragédia ocorreu enquanto os universitários seguiam para Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), sediado na Universidade Federal de Goiás (UFG).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um dos quatro ônibus que integravam a comitiva.

O veículo atingido transportava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. Um segundo ônibus foi atingido lateralmente, mas ninguém ficou ferido.

Entre as vítimas fatais estão o motorista do micro-ônibus, três estudantes da UFPA e o condutor da carreta. Um passageiro que estava no caminhão sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento médico.

A concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela rodovia, informou que os feridos foram levados para o Hospital Municipal Henrique Santillo, em Porangatu (GO), e para o Hospital Municipal de Alvorada, no Tocantins.

