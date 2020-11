Acidente entre caminhão e ônibus deixa 41 pessoas mortas

Brenda Assis, com informações CNN Brasil

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (25), em Taguaí, São Paulo, acabou matando 41 pessoas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo. A colisão entre um ônibus corporativo e um caminhão ocorreu por volta das 7h da manhã no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, durante uma ultrapassagem perigosa.

De acordo com informações preliminares, o ônibus teria tentado ultrapassar outro veículo quando bateu de frente com o caminhão. A rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho segue interditada para atendimento da ocorrência. Três unidades de saúde estão em alerta para o recebimento de feridos. Corpo de Bombeiros e polícia militar está no local ainda na operação de remoção de pessoas das ferragens dos veículos.

Em entrevista à CNN Brasil, o porta-voz da PM, tenente Alexandre Guedes informou que o local é de difícil acesso e que este é o maior acidente do ano com vítimas fatais. O ônibus levava cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil de jeans.

Em nota, a administração municipal de Taguaí decretou luto oficial de três dias. O texto diz: "Hoje a cidade amanheceu com a triste notícia de um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus com trabalhadores de confecção que vinham de Itaí e Taquarituba para Taguaí. Informações mais detalhadas ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Externamos nossos sinceros sentimentos às famílias, amigos, à empresa e colegas de trabalho destes que se foram. Dia triste".

