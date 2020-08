Acidente mata cantor sertanejo em rodovia

O cantor sertanejo Richard Jammes Totimurada Silva Santos, de 25 anos, mais conhecido como Rick Jammes, morreu em um acidente na MT-251, estrada liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, no último domingo (9). Outras três pessoas morreram no acidente.

Segundo informações do G1 MT, Rick Jammes conduzia o Corolla que levava mais seis pessoas. Jander da Silva Pádua, de 30 anos, a mulher dele, Yasmim de Oliveira, de 21 anos, eRaul Faria de Campos Filho, de 23 anos, todos morreram no local. As outras três pessoas, que estavam no veículo, de 17, 19 e 21 anos, ficaram feridas e foram socorridas.

O veículo que Rick Jammes estava tombou às margens da rodovia, em uma área de mata. A polícia apura as causas do acidente. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, foram acionados pois havia pessoas presas às ferragens.

Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Chapada dos Guimarães (UPA) e, depois dois deles com o estado de saúde mais grave, foram transferidos para Cuiabá. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

