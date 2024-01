Acre registra o maior tremor na história do Brasil

Um terremoto de magnitude 6,5 graus na Escala Richter foi registrado, na noite deste sábado (20), na cidade de Tarauacá, no Acre, a 409 km da capital Rio Branco. Os dados são da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Por volta das 18h31 (horário de Brasília), a RSBR registrou o terremoto. Apesar da intensidade, que caso seja confirmada irá colocar o tremor como o mais forte já registrado na história do Brasil, não houve registro de danos até o momento. Antes do tremor de ontem, o mais forte já registrado havia sido um de 6,2 graus em 1995, na região da Serra do Tombador, no Mato Grosso.

Por ter ocorrido a cerca de 614,5 quilômetros de profundidade, a energia do tremor pode ser dissipada, impedindo que a força total do impacto fosse sentida na superfície.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos também detectou o tremor, no entanto, com uma intensidade maior, de 6,6. Segundo o órgão estadunidense, o tremor ocorreu em Ipixuna, no Amazonas.

