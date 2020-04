Acumulada, Mega-sena deve pagar R$ 13 mi no próximo sábado

As seis dezenas do último sorteio da Mega-sena, realizado na noite desta quarta-feira (8) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, não foram acertadas. Assim o prêmio do próximo concurso deverá ser de R$ 13 milhões.

Os números sorteados ontem, no Concurso 2.250, foram 27, 33, 39, 52, 57 e 58. A quina teve 27 acertadores e cada um vai receber R$ 53.018,19. Os 2.385 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 857,43. O próximo sorteio será no sábado (11).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também