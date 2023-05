Acumulada pela sexta vez seguida, Mega-Sena prepara sorteio de R$ 57 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez em seu concurso realizado no seu último sábado (27). Dessa vez, a loteria prepara para mais um sorteio e o montante de R$ 57 milhões em premiação.

O valor da aposta simples, aquelas com seis números marcados, custa R$ 5. A Caixa Econômica divulgou o que é possível fazer com tanto dinheiro e gerar rendimentos, por exemplo.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 370,3 mil de rendimento no primeiro mês.

Se quiser empreender em alguma franquia que tenha investimento inicial de R$ 200 mil, será possível abrir 285 lojas espalhadas pelo país.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

