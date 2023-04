Acumulado mais uma vez, prêmio da Mega-Sena vai para R$ 50 milhões

O último sorteio do concurso 2.585 da Mega-Sena ocorreu na noite de ontem (22), no entanto, ninguém acertou os números sorteados.

No entanto 70 apostadores acertaram a Quina e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 58.471.80. A quadra teve 5.743 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.018.

Ficam acumulados para o próximo concurso, na quarta-feira (26), R$ 50 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pala internet, no site da Caixa Econômica Federal

