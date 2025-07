Adeus à Preta Gil reúne fãs, amigos e familiares no Theatro Municipal do Rio

Brasil Setor privado do Brasil pode usar aproximação com a China nas negociações nos EUA

Ele vai passar pelas ruas do recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, no Centro, e seguirá para o Crematório da Penitência, no Caju.

O velório público vai até às 13h (hora local) no Theatro Municipal. Depois, o corpo segue em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros.

Logo pela manhã, fãs e amigos se reuniram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório da cantora Preta Gil nesta sexta-feira (25). Centenas de pessoas aguardavam na fila em frente ao local.