Adeus amarelinho? Banco Central manda encerrar operações da Will Bank

Decisão cita insolvência e ligação com o Banco Master, liquidado em 2025

21 janeiro 2026 - 09h52Sarah Chaves, com CNN
Foto: Lucas Dias/GP1Foto: Lucas Dias/GP1  

A Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil nesta quarta-feira (21). Na prática, a empresa deixa de operar e passa a ter seus bens usados para pagar dívidas.

Segundo o Banco Central, a medida foi tomada porque a Will entrou em insolvência, teve sua situação financeira comprometida e deixou de cumprir a grade de pagamentos do arranjo Mastercard, o que levou ao bloqueio da participação da empresa nesse sistema.

“Assim, tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial”.

A decisão também está ligada ao Banco Master S.A., que foi liquidado em novembro de 2025. O controlador do Master, Daniel Vorcaro, também é um dos controladores da Will Financeira, o que reforçou a ligação entre as duas instituições.

De acordo com o Banco Central, o Conglomerado Master era classificado como de pequeno porte, com atuação em crédito diversificado, e representava 0,57% dos ativos e 0,55% das captações do Sistema Financeiro Nacional. Antes da liquidação, o banco já operava sob Regime Especial de Administração Temporária (RAET).

O BC informou ainda que vai apurar responsabilidades e que o resultado pode gerar sanções administrativas e comunicações a outros órgãos. Como prevê a lei, foi decretada a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores.

O liquidante do Banco Master, Eduardo Bianchini, também foi nomeado para conduzir a liquidação da Will Financeira.

