Adiada exigência de vistos para cidadãos da Austrália, Canadá e EUA entrarem no Brasil

Conforme decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (4), a data para a exigência de vistos de entrada no Brasil para portadores de passaporte comum de Austrália, Canadá e Estados Unidos foi adiada para 10 de abril de 2024.

O texto assinado pelo presidente Lula modifica o Decreto n° 11.692, publicado em setembro de 2023, que previa o início da cobrança de vistos para 10 de janeiro.

A intenção é garantir uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor de turismo. alpem de buscar concluir o processo de implementação do sistema e evitar o início da implementação em período próximo à alta temporada de viagens de fim e início de ano.

Em setembro de 2023, na época da publicação da versão anterior do decreto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareceu que o Governo Federal está sempre disposto a negociar a isenção de visto na base da reciprocidade. “Ou seja, o país que aceitar que os brasileiros viajem sem visto físico, daremos a mesma vantagem”, explicou.

