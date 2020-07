Adolescente encontra dedo humano dentro de esfirra

Um adolescente, de 14 anos, encontrou algo inusitado dentro do seu lanche, na noite desse sábado (11). Ao morder uma esfirra, o garoto notou que havia o pedaço de um dedo dentro do alimento.

O caso curioso ocorreu em São Paulo. De acordo com o apurado pela TV Record, o garoto chegou a tirar um pedaço do dedo da boca. Ao serem notificados, os pais do adolescente acionaram a polícia, que foi até o restaurante para abordar o proprietário.

O dono do estabelecimento contou à corporação que um dos funcionários do restaurante havia cortado a ponta do dedo na quinta-feira (9), em um acidente de trabalho. Consequentemente, a parte decepada foi parar no lanche do menino.

