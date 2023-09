Adolescente indígena morre após ser estuprada e afogada em pântano

A adolescente indígena karipuna Maria Clara Batista, de 15 anos, morreu quatro após ser estuprada e afogada na lama, em uma área de pântano, na quarta-feira (13) na cidade de Oiapoque, no Amapá. O autor, identificado como Cláudio Roberto da Silva Ferreira, de 43 anos, foi preso em flagrante.

Conforme o site DCM, depois do crime, ela conseguiu deixar o local e procurar ajuda. Porém, sua condição de saúde se agravou porque, ao ingerir lama, ela contraiu uma infecção pulmonar.

A indígena precisou ser intubada ainda no hospital do município de Oiapoque, sendo posteriormente transferida para Caiena, capital da Guiana Francesa, onde ficou internada até o domingo (17), quando não resistiu e faleceu.

A morte foi confirmada em nota divulgada pelo Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO). A entidade prestou solidariedade aos familiares e denunciou que Maria Clara veio a óbito "após ser vítima de um crime bárbaro onde pedimos justiça".

Prisão –

Ao analisar câmeras de segurança, a polícias Civil e Militar prenderam em flagrante Cláudio Roberto da Silva Ferreira, de 43 anos. Ele é acusado de estupro e tentativa de homicídio.

"Através do trabalho de inteligência, localizamos o acusado, que estava em uma embarcação pesqueira próximo ao oceano, em direção ao estado do Pará. Interceptamos o barco e prendemos o indivíduo", explicou o delegado Charles Corrêa em nota divulgada pela Polícia Civil do Amapá.

No dia seguinte, a prisão em flagrante do homem foi convertida em prisão preventiva. Ainda de acordo com a nota divulgada pela Polícia Civil, ele também é acusado de ser o autor de um outro estupro ocorrido no ano passado e ainda responde por furto.

Deixe seu Comentário

Leia Também