Adolescente morre após tentar fazer selfie e despencar de viaduto em SP

Um adolescente de 16 anos acabou morrendo, na noite de segunda-feira (12), após tentar tirar uma selfie e cair de um viaduto sobre a Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) paulista, o jovem teria tentado tirar uma selfie com amigos no topo do viaduto antes do acidente, perdendo o equilíbrio e caindo em cima de um veículo que passava pela via. Logo após a quela, ele foi atingido por outro carro.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o rapaz teria pulado a grade para fazer uma foto com um grupo de amigos, quando ele caiu na pista em cima de um veículo", disse a pasta em nota.

A concessionária Ecovias, responsável pelo trecho onde o acidente ocorreu, chegou a enviar socorro ao local, porém, o jovem já estava morto quando eles chegaram.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

