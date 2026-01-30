Menu
Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil

Polícia fez operação durante a chegada dos jovens ao país

30 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentesCão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes   (Polícia Civil de Santa Catarina)

Dois dos quatro adolescentes que espancaram o cachorro comunitário Orelha voltaram ao país na noite desta quinta-feira (30). Eles estavam passeando na Disney. A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma operação no aeroporto durante a chegada deles, cumprindo mandado de busca e apreensão de celulares dos dois jovens. Eles são investigados por crime de maus-tratos.

Os rapazes foram intimados a prestar depoimento às autoridades e seus celulares foram encaminhados à Polícia Científica, que fará a análise e extração de dados. Outros dispositivos eletrônicos dos jovens já foram apreendidos em outra operação.

A polícia também pediu a emissão do laudo de corpo de delito do Orelha.

Brutalidade - O cachorro comunitário Orelha, de cerca de 10 anos de idade, foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro, por quatro adolescentes. No dia 5, foi submetido à eutanásia por um veterinário devido à gravidade dos ferimentos. O caso chocou o país.

Pais de dois deles e um tio, segundo a polícia, coagiram testemunhas e atrapalharam as investigações. Os três foram indiciados. As investigações continuam.

Num outro caso de violência contra animais, o cachorrinho Abacate foi morto na cidade de Toledo, no Paraná, com um tiro de arma de fogo na terça-feira (27).

A polícia investiga quem foi o autor do disparo.

