Advogado é encontrado morto em hotel de Salvador

O advogado criminalista e professor universitário Daniel Joau Perez Keller, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) em um hotel no Bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA).

A informação foi confirmada pela delegada Maritta Souza. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Keller estava sozinho em um apartamento localizado no 3º andar do hotel, cuja reserva estava em nome de sua mãe. Uma arma de fogo foi recolhida no local pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC) e será periciada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Guias periciais já foram expedidas e os laudos devem contribuir para esclarecer o caso. Equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) estiveram no hotel para recolher imagens das câmeras de segurança e colher depoimentos de testemunhas e familiares.

Daniel Keller era reconhecido por sua atuação na área criminal e por sua trajetória como professor universitário. Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (2007), com especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia (2009), e mestre em Direito (2021), Keller também lecionava na Universidade Católica de Salvador, Faculdade Ruy Barbosa e UniFTC.

Entre os casos de maior repercussão em que atuou está a defesa da médica Kátia Vargas, absolvida da acusação de homicídio por provocar um acidente de trânsito que resultou na morte de dois irmãos, em 2013.

