Agnaldo Timóteo melhora e já consegue conversar com familiares

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou uma sensível melhora, respira sem a ajuda de aparelhos e consegue conversar com os familiares, de acordo com boletim médico divulgado no sábado (1º) pelo Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.

Agnaldo Timóteo está internado desde o dia 21 do mês passado, após sofrer um acidente vascular cerebral, quando participava de um show na cidade de Barreiras, no interior da Bahia.

O boletim informa ainda que a infecção urinária foi controlada e que o intestino apresenta sinais de recuperação. Timóteo já consegue sentar na cama sem apoio e foi liberado pela equipe médica para ingerir líquidos.

Na avaliação do diretor do Hospital Geral Roberto Santos, o cardiologista André Durães, o trabalho de toda equipe hospitalar e as vibrações positivas dos familiares e fãs contribuíram para a recuperação do artista.

Ainda não há previsão de alta. Ontem (31), o cantor foi retirado do coma induzido e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos.

A cantora Alcione gravou um vídeo pelas redes sociais em que pede para Timóteo: “vai logo ficando calminho aí!. Eu sei que você é agoniado igual a mim. Grande beijo de sua amiga, meru colega. Já, já juntos!”

