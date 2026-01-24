Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado

Ainda dá tempo de apostar no concurso 2.964 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 63 milhões neste sábado (24). O sorteio está marcado para as 20h, em São Paulo, e as apostas seguem abertas até 19h (horário de MS).

Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 6. Já os bolões digitais podem ser comprados até 20h30, exclusivamente pelos canais online.

O pagamento das apostas online pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

No último sorteio, realizado na quinta-feira, ninguém acertou as seis dezenas. A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados.

