Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Brasil

Alckmin celebra retirada de tarifas com cautela, "há distorção que precisa ser corrigida"

A ordem executiva dos EUA retira 10% da cobrança de produtos agrícolas

15 novembro 2025 - 18h11Sarah Chaves, com Planalto
Alckmin afirmou que o Brasil continuará negociando Alckmin afirmou que o Brasil continuará negociando   (Divulgação)

O vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, destacou neste sábado (15) a ordem executiva publicada pelo governo dos Estados Unidos, que retirou alguns produtos agrícolas brasileiros da cobrança adicional de 10% imposta desde 2 de abril. Ele avaliou que a medida “foi positiva e na direção correta”, reforçando que o Brasil seguirá negociando para eliminar totalmente a tarifação.

Segundo Alckmin, o suco de laranja foi o principal beneficiado. “A última ordem executiva do presidente americano Donald Trump foi positiva e na direção correta, à medida em que retirou 10% da alíquota para a entrada nos Estados Unidos para as exportações”, afirmou. Ele destacou que o produto, que representa US$ 1,2 bilhão em vendas aos EUA, “foi para zero, o mais beneficiado”.

Com a nova medida, o percentual das exportações brasileiras livres da tarifa adicional passa de 23% para 26%, o que corresponde a US$ 10,3 bilhões em 2024. Também foram contemplados itens como café, carne, sucos e frutas  entre elas açaí, goiaba, abacaxi e banana.

Alckmin enfatizou a importância das recentes conversas entre autoridades dos dois países. “A ordem executiva foi positiva e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio.”

Sobre o café, que segue com tarifa de 40%, o vice-presidente afirmou que a taxação “ainda é alta” e precisa ser revista. “Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido. Há uma distorção que precisa ser corrigida.”

Ele também demonstrou otimismo com o avanço das negociações: “O empenho do governo brasileiro, o presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver. E resolver rápido. Estamos otimistas que a gente vai ter novos avanços”.

Durante a entrevista, Alckmin ressaltou ainda o desempenho do comércio exterior brasileiro, que atingiu US$ 290 bilhões em exportações de janeiro a outubro, crescimento de 9,1% apenas no mês passado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ricardo Stuckert
Brasil
Relator quer votar MP que garante continuidade do Gás do Povo ainda este ano
Foto: CNN
Brasil
ONU cobra ajustes e COP30 amplia esquema de segurança em Belém
Primeiro dia de Enem
Brasil
Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Enem acontecerá em novembro deste ano
Brasil
Gabarito do Enem 2025 deve sair nesta quinta-feira
Stefanutto foi exonerado em abril
Brasil
Polícia Federal prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
A monitora está fora de perigo e passa bem
Brasil
Celular explode no bolso e fere mãos e pernas de monitora em escola
 O país deve receber 9 milhões de turistas estrangeiros em todo este ano
Brasil
Turismo internacional no Brasil alcança marca recorde com 7,8 milhões de visitantes só esse ano
Ministro Wolney Queiroz
Brasil
INSS poderá fazer busca ativa por aposentados com valores a receber
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Guilherme Derrite (PP-SP)
Brasil
Marco da Segurança propõe fim do auxílio-reclusão e prisão federal para líderes de facções

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Foto: Gustavo Magnusson
Cidade
Sem reposicionamento, dentistas aprovam estado de greve na Capital