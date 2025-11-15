Alckmin celebra retirada de tarifas com cautela, "há distorção que precisa ser corrigida"

O vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, destacou neste sábado (15) a ordem executiva publicada pelo governo dos Estados Unidos, que retirou alguns produtos agrícolas brasileiros da cobrança adicional de 10% imposta desde 2 de abril. Ele avaliou que a medida “foi positiva e na direção correta”, reforçando que o Brasil seguirá negociando para eliminar totalmente a tarifação.

Segundo Alckmin, o suco de laranja foi o principal beneficiado. “A última ordem executiva do presidente americano Donald Trump foi positiva e na direção correta, à medida em que retirou 10% da alíquota para a entrada nos Estados Unidos para as exportações”, afirmou. Ele destacou que o produto, que representa US$ 1,2 bilhão em vendas aos EUA, “foi para zero, o mais beneficiado”.

Com a nova medida, o percentual das exportações brasileiras livres da tarifa adicional passa de 23% para 26%, o que corresponde a US$ 10,3 bilhões em 2024. Também foram contemplados itens como café, carne, sucos e frutas entre elas açaí, goiaba, abacaxi e banana.

Alckmin enfatizou a importância das recentes conversas entre autoridades dos dois países. “A ordem executiva foi positiva e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio.”

Sobre o café, que segue com tarifa de 40%, o vice-presidente afirmou que a taxação “ainda é alta” e precisa ser revista. “Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido. Há uma distorção que precisa ser corrigida.”

Ele também demonstrou otimismo com o avanço das negociações: “O empenho do governo brasileiro, o presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver. E resolver rápido. Estamos otimistas que a gente vai ter novos avanços”.

Durante a entrevista, Alckmin ressaltou ainda o desempenho do comércio exterior brasileiro, que atingiu US$ 290 bilhões em exportações de janeiro a outubro, crescimento de 9,1% apenas no mês passado.

