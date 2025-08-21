Menu
Alimentos brasileiros que seriam exportados irão para as Forças Armadas, hospitais e escolas

O Ministro da Agricultura explicou que essa decisão visa proteger o mercado interno e assegurar que a população tenha acesso a produtos básicos

21 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

O governo brasileiro anunciou uma medida para garantir o abastecimento interno de alimentos essenciais ao país: a compra de produtos agrícolas que originalmente seriam destinados à exportação para os Estados Unidos, como frutas, mel, peixes e açai. Já no caso da carne, que é menos perecíevel, o produto deve ser estocado, congelado e redirecionado.

Em declarações recentes, o Ministro da Agricultura explicou que essa decisão visa proteger o mercado interno e assegurar que a população tenha acesso a produtos básicos a preços acessíveis. A compra de alimentos, incluindo itens como grãos, carnes e outros produtos agrícolas, será realizada diretamente de produtores locais, o que também ajudará a garantir a estabilidade do setor agrícola brasileiro.

A medida ocorre em um momento crítico, no qual o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, enfrenta desafios relacionados ao aumento da demanda interna e a pressão inflacionária sobre o preço dos alimentos. O governo, ao redirecionar parte das mercadorias que iriam para o exterior, busca equilibrar o mercado e mitigar os impactos econômicos para as famílias brasileiras.

O Ministro também ressaltou que a ação não deve impactar as exportações de forma significativa, já que o Brasil mantém uma grande capacidade produtiva, mas permitirá uma distribuição mais equilibrada entre o mercado externo e interno.

Além disso, a medida pode ser vista como uma estratégia para fortalecer a posição do Brasil como potência agrícola, reforçando o compromisso com a produção sustentável e com o apoio aos produtores nacionais, especialmente em tempos de incerteza econômica.

