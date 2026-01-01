Alistamento militar para jovens que completam 18 anos em 2026 começa nesta quinta

O alistamento militar obrigatório para homens que completam 18 anos em 2026 começa nesta quinta-feira (1º). As inscrições devem ser feitas inicialmente online pelo site oficial do alistamento, com prazo até 30 de junho. O atendimento presencial começa na sexta-feira (2), na Junta de Serviço Militar em Campo Grande.

O processo também vale para mulheres, de forma voluntária. Para 2026, serão disponibilizadas 1.467 vagas, sendo 1.010 no Exército, 300 na Aeronáutica e 157 na Marinha, em todo o país.

Para o alistamento, é necessário apresentar documento de identificação (RG, certidão de nascimento, carteira de trabalho, passaporte, CNH ou carteira profissional), CPF e comprovante de residência atualizado.

Quem não realizar o alistamento no prazo ficará em débito com o Serviço Militar, podendo pagar multa e ficando impedido de obter passaporte, participar de concursos públicos ou emitir registro profissional. Refratários devem procurar a Junta Militar. Homens a partir de 30 anos que nunca se alistaram poderão regularizar mediante multa e serão dispensados.

Já cidadãos com 46 anos ou mais recebem Atestado de Desobrigação Militar, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência.

