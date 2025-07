Aluna é multada em R$ 880,40 ao chegar dirigindo para prova do Detran no DF

Em seu processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma mulher acabou multada na terça-feira (15), ao comparecer para o teste da prova prática em Taguatinga, no Detran do Distrito Federal, conduzindo um veículo.



Segundo o Detran, ela estacionou o carro no pátio do local e, após realizar a avaliação, saiu com o carro, mas foi abordada por agentes e multada em R$880,40.

O valor da multa, aplicada a quem dirige sem ser habilitado equivale a três vezes o valor da multa básica, e medida administrativa de retenção do veículo até que um condutor habilitado se apresente.



Além disso, nesses casos, o processo de emissão da CNH pode ser suspenso por um período de até seis meses.

Ainda em nota o Detran reforçou que "dirigir sem habilitação coloca em risco a segurança do trânsito e pode comprometer o próprio processo de obtenção da CNH".



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também