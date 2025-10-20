Aluno morre durante evento do Exército em Santa Catarina

Durante uma atividade comemorativa do 62º Batalhão de Infantaria, em Joinville (SC), o aluno Edson Macedo Júnior, integrante do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR-75), faleceu após sofrer uma parada cardíaca súbita. O evento marcou o aniversário de 107 anos da unidade militar.

A tragédia ocorreu na manhã do último domingo (19), logo após Edson concluir o percurso de uma corrida organizada como parte da celebração. Segundo o Exército Brasileiro, o jovem recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico, mas infelizmente não resistiu.

Por meio de nota oficial, o Exército lamentou profundamente a morte do estudante, prestando solidariedade aos familiares e amigos. A corporação também informou que está oferecendo todo o apoio necessário à família neste momento de luto.

O velório de Edson foi realizado no domingo (19). O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (20), às 14h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também