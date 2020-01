Ana Maria Braga enfrenta novo câncer de pulmão mais agressivo

Ana Maria Braga informou durante apresentação do programa Mais Você, nesta segunda-feira (27), que está enfrentando novamente um câncer no pulmão.

A apresentadora disse, ao vivo, que descobriu no início do ano que tem um adenocarcinoma, um tipo mais agressivo da doença. Não é possível a realização de cirurgia ou radioterapia.

Ana Maria separou alguns minutos do programa para revelar a notícia aos espectadores, dizendo que sempre aproveitou sua proximidade com sua audiência para poder ser transparente com notícias que a envolvem e afetam essa relação.

"É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que estão aqui, que me dão a oportunidade de estarem com vocês todos os dias", afirmou ela, que agradeceu à TV Globo por permitir que ela desse a notícia.

Ela já passou por sessão de quimioterapia no dia 24 de janeiro, e também de imunoterapia. A apresentadora já teve câncer no pulmão outras duas vezes no passado. Um deles foi retirado com cirurgia. O outro, com radiocirurgia.

“Eu não sabia se iria chegar aqui hoje”, disse, por conta dos efeitos colaterais do tratamento.

A aplicação da quimioterapia é a cada 21 dias. Além disso, Ana Maria e Louro José seirão de férias em fevereiro. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que vou ganhar”, afirmou a apresentadora sobre o tratamento.

