Âncora da TV Globo infarta após apresentar jornal

O repórter José Roberto Burnier, de 63 anos. O âncora da TV Globo, que apresenta o SP 1 e SP 2, passou mal após trabalhar no plantão de Réveillon e foi levado às pressas para o hospital, na última sexta-feira (29).

Segundo o site Notícias da TV, o jornalista terminou de apresentar os dois telejornais e sentiu uma dor no peito. Socorrido para a emergência do Hospital Sírio-Libanês e, chegando lá, passou por exames e descobriu o bloqueio total da artéria principal do coração.

Ainda na madrugada, José Roberto Burnier passou por um procedimento para desobstrução da artéria e colocou um stent. Fontes do portal revelaram que, em conversa com amigos, o âncora da emissora dos Marinho disse estar aliviado e contou desconfiar que apresentou os dois programas enfartado, devido à gravidade do bloqueio.

O apresentador ficará afastado temporariamente dos trabalhos e fará acompanhamento com o médico Roberto Kalil Filho. Ele apresentou os dois jornais nos dias 27, 28 e 29 de dezembro. Após passar mal, o jornalista foi substituído por Ana Paula Campos no sábado (30), mas a TV Globo explicou o motivo aos telespectadores.

Ainda de acordo com a página, José Roberto Burnier assumiu a bancada do SP 2 em abril de 2022, quando o âncora anterior, Carlos Tramontina foi demitido. Antes, o jornalista apresentava o programa Conexão, na GloboNews.

Deixe seu Comentário

Leia Também