Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Brasil

Aneel reduz bandeira tarifária para amarela e conta de luz fica menos cara em dezembro

Consumidores deixam de pagar R$ 4,46 e passam a pagar R$ 1,885 a cada 100 kWh; melhora nas condições de geração influenciou a decisão

28 novembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Com isso, o adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885 Com isso, o adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885   (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária aplicada às contas de luz será amarela em dezembro, substituindo a vermelha patamar 1, vigente em novembro. Com isso, o adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885.

Segundo a Aneel, a mudança foi possível devido à entrada do período chuvoso e à previsão de aumento das chuvas em dezembro na maior parte do país, ainda que abaixo da média histórica. A melhora parcial nas condições de geração reduziu a pressão sobre o sistema, mas a agência alerta que o uso de termelétricas continua essencial para atender à demanda.

A Aneel também destacou que a geração solar, apesar de crescente, é intermitente e não funciona de forma contínua, especialmente à noite e nos horários de maior consumo. A redução na tarifa ocorre após dois meses de bandeira vermelha patamar 1, em outubro e novembro. Antes disso, em agosto e setembro, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, com custo adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real de geração de energia no Sistema Interligado Nacional. Quando a bandeira verde está acionada, não há cobrança extra. Já as bandeiras amarela e vermelhas refletem o aumento dos custos e adicionam valores proporcionais ao consumo na conta de luz.

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Problemas em entregas lideram reclamações na Black Friday
Brasil
Problemas em entregas lideram reclamações na Black Friday
Expectativa de vida se aproxima dos 77 anos
Brasil
Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
Jovem Pan é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por ataques ao sistema eleitoral
 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro
General Augusto Heleno
Brasil
PGR é favorável a prisão domiciliar para Augusto Heleno
Votado após acordo com líderes da oposição, o texto segue agora para sanção presidencial
Brasil
Aprovado crédito de R$ 34,3 bilhões para Previdência e Bolsa Família
carteira de trabalho
Economia
Mais de 80 mil empregos foram criados em outubro no Brasil
Fernando Haddad
Brasil
Haddad quer parceria entre Brasil e EUA contra organizações criminosas
Audiência de custódia -
Política
Lula sanciona lei que endurece a vida de criminosos em audiências de custódia
General Paulo Sérgio Nogueira
Brasil
Bolsonaro e militares terão patentes julgadas no STM em 2026

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família