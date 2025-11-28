Aneel reduz bandeira tarifária para amarela e conta de luz fica menos cara em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária aplicada às contas de luz será amarela em dezembro, substituindo a vermelha patamar 1, vigente em novembro. Com isso, o adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885.

Segundo a Aneel, a mudança foi possível devido à entrada do período chuvoso e à previsão de aumento das chuvas em dezembro na maior parte do país, ainda que abaixo da média histórica. A melhora parcial nas condições de geração reduziu a pressão sobre o sistema, mas a agência alerta que o uso de termelétricas continua essencial para atender à demanda.

A Aneel também destacou que a geração solar, apesar de crescente, é intermitente e não funciona de forma contínua, especialmente à noite e nos horários de maior consumo. A redução na tarifa ocorre após dois meses de bandeira vermelha patamar 1, em outubro e novembro. Antes disso, em agosto e setembro, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, com custo adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real de geração de energia no Sistema Interligado Nacional. Quando a bandeira verde está acionada, não há cobrança extra. Já as bandeiras amarela e vermelhas refletem o aumento dos custos e adicionam valores proporcionais ao consumo na conta de luz.

