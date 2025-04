Angelina Jolie visita aldeia indígena e é recebida pelo cacique Raoni

Angelina Jolie desembarcou no Mato Grosso, nesta quarta-feira (2), para visitar a aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, na região do Xingu. A atriz norte-americana foi recebida pelo cacique Raoni, um dos mais conhecidos líderes indígenas no mundo.

A artista foi ao local com a organização Re:wild para se reunir com o cacique e outras lideranças Kayapó para conhecer a conexão do povo indígena com a floresta.

Angelina Jolie que, para além das telas, é famosa por apoiar causas humanitárias e direitos humanos há mais de 20 anos conversou por várias horas com as lideranças indígenas locais a fim de compreender os desafios enfrentados pela comunidade, como o desmatamento, o garimpo ilegal e a expansão do agronegócio sobre terras indígenas, e manifestou seu apoio às iniciativas de preservação da Amazônia e da cultura indígena.

Quem é o cacique Raoni?

Raoni Metuktire, líder do povo Mẽbêngôkre-Kayapó, reside na Terra Indígena Capoto-Jarina, no norte de Mato Grosso. Em 1977, sua vida foi tema de um documentário exibido no Festival de Cannes, na França. Anos depois, em 1989, ele se uniu ao cantor Sting, da banda The Police, para uma turnê mundial em defesa dos povos indígenas.

