Antes de morrer por coronavírus, funcionário do SBT acusa emissora de negligência

Mauro Silva, com informações do Notícas da TV

O editor de imagens do SBT Rio de Janeiro, José Augusto Nascimento, morreu nesta segunda-feira (13) depois que foi contaminado pelo novo coronavírus. Em março, três semanadas antes de falecer, o funcionário de Silvio Santos acusou a emissora de negligência por não afastar trabalhadores com a suspeita da doença.

Augusto enviou áudios pelo WhatsApp acusando o SBT por não respeitar as norma de quarentena e deflagrou situação de insalubridade na empresa televisiva. Em seu áudio ele cita o nome da apresentadora, Isabele Benito, segundo ele, ela estava contaminada e continuou a exercer suas funções normalmente. Jairo ficou indignado com a situação, provavelmente ele foi contagiado com a doença por ter tido contato com a colega de trabalho.

Conforme José, o SBT Rio não deu a devida atenção a quem apresentou sintomas logo de início e reportou à chefia, que os obrigou a trabalhar normalmente na sede enquanto não recebessem o diagnóstico com a confirmação da doença.

"Nenhum lugar no Rio de Janeiro tem mais casos suspeitos que no SBT. (...) Eu agora estou sob suspeita, inclusive com atestado de 14 dias que o doutor deu porque me calcei, sabe que não sou burro. Se tiver que processar essa turma eu vou processar. Acho de uma irresponsabilidade tremenda", disse o editor de imagens.

No dia 26 de março, marido de Isabele Rios, Marcelo Rios, foi testado com covid-19, ele já havia passado mal uns dias antes, mas o exame deu negativo. Depois da confirmação a jornalista também fez o teste e testou positivo, ela foi afastada, mesmo assim seus colegas já estavam contaminados.

Assim causou um efeito dominó na emissor, dos 75 funcionários do jornalismo, 35 foram afastados com suspeita de terem contraído a covid-19, incluindo José. Em um de seus áudios, Augusto estava muito indignado, pois segundo ele na primeira vez que a sua colega, Isabele, reportou à chefia sobre o seu marido, ela já deveria ter se afastado, mas o SBT obrigou a funcionária a trabalhar normalmente.

A emissora lamenta a morte do funcionário e disse que está apurando internamente o caso. Jose Augusto trabalhou por 30 anos no Sistema Brasileiro de Televisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também