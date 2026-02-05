Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Anvisa e MPF unem forças para frear comércio ilegal de cigarros eletrônicos

Parceria prevê troca de informações, ações conjuntas de fiscalização e campanhas de alerta sobre riscos à saúde

05 fevereiro 2026 - 17h11Luiz Vinicius
O acordo terá vigência inicial de cinco anosO acordo terá vigência inicial de cinco anos   (Reprodução/Internet)

A Anvisa e o Ministério Público Federal firmaram um acordo para reforçar a fiscalização e o combate ao comércio ilegal de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. A iniciativa busca ampliar a atuação conjunta dos dois órgãos diante do avanço da venda desses produtos no país.

Essa cooperação vai ao combate da fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda dos dispositivos em todo o território nacional. A estratégia prevê a integração entre a atuação técnica da Anvisa e as medidas jurídicas conduzidas pelo MPF.

Entre as ações previstas estão o compartilhamento contínuo de dados e informações sobre fiscalizações realizadas em ambientes físicos e digitais, além da coordenação de operações conjuntas. A Anvisa ficará responsável por fornecer subsídios técnicos e informações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto o MPF atuará na apuração das infrações e na articulação com outros órgãos de controle.

O acordo terá vigência inicial de cinco anos e inclui a realização de reuniões periódicas entre as equipes, além de ações de comunicação para alertar sobre os riscos à saúde associados ao uso dos dispositivos. Não está prevista a transferência de recursos financeiros entre as instituições.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministros do STF - Foto: Gustavo Moreno
Justiça
Supremo analisa se Ministério Público deve arcar com honorários ao perder ação
Plenário da Câmara dos Deputados durante votação do projeto de lei Antifacção
Brasil
Após reajuste de salários, Câmara quer aumentar verba dos gabinetes
Lula e Narendra Modi em visita do primeiro-ministro indiano à Brasília
Brasil
Governo brasileiro buscará novos compradores de commodities na Ásia
Foto: Mireli Obando
Saúde
Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, aponta INCA
VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque
Brasil
VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política
Senado vai acelerar projetos contra maus-tratos a animais, afirma Davi Alcolumbre
Protesto contra feminicídio
Brasil
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil
Animal comunitário morreu por maus-tratos
Brasil
Adolescente mentiu em depoimento sobre cão Orelha, diz polícia
Desembargadora Jaceguara Dantas - Foto: Ana Araújo/CNJ
Justiça
Mulher negra e de origem indígena, desembargadora do TJMS assume cadeira no CNJ
O aciente aconteceu nesta terça
Brasil
Capotamento de ônibus que levava romeiros deixa 15 mortos em Alagoas

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026