Anvisa manda recolher lote de chocolate Laka e tira glitter proibido do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do Chocolate Branco Laka. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (22) e se aplica exclusivamente ao lote CC28525493.

De acordo com a Anvisa, além do recolhimento, estão suspensos a comercialização, a distribuição, a divulgação e o consumo do produto pertencente ao lote citado. A medida não atinge outros lotes do chocolate.

A determinação ocorreu após a própria fabricante, Mondelez Brasil Ltda, comunicar à Anvisa um recolhimento voluntário do produto e a retirada do lote do mercado. A empresa identificou uma falha no processo de embalagem, na qual o chocolate Laka Oreo foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka.

Com isso, os ingredientes descritos na embalagem não correspondem ao produto efetivamente comercializado. A troca indevida de rótulos também resultou na ausência da declaração obrigatória sobre a presença de glúten, informação exigida por lei.

A falta dessa identificação representa risco à saúde, especialmente para pessoas com condições específicas, como celíacos e indivíduos alérgicos ao glúten, que dependem da rotulagem correta para evitar reações adversas.

Glitter proibido

Também nesta quinta-feira (22/01), a Anvisa determinou o recolhimento do Glitter e do Glitter Holográfico da marca Flex Fest. Os produtos são fabricados pela empresa AP Viola Artes e Festas Ltda, responsável pela marca.

Além do recolhimento, foi determinada a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso dos produtos. Segundo a Anvisa, a medida foi adotada porque os itens contêm materiais plásticos, o que os torna impróprios para uso em alimentos, contrariando as normas sanitárias vigentes.

