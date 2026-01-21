Anvisa proíbe "canetas do Paraguai" por falta de registro

Por não terem registro na Anvisa e, portanto, não oferecerem garantia de segurança sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG, conhecidas nas redes sociais como “canetas do Paraguai”. A medida inclui ainda a apreensão dos produtos e a proibição da retatrutida de todas as marcas.

Segundo a agência, os medicamentos vinham sendo anunciados e vendidos sem qualquer registro no órgão regulador, inclusive por meio de perfis em redes sociais. Sem o aval da Anvisa, esses produtos não podem ser comercializados no país, pois não há comprovação de qualidade, eficácia ou segurança.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial, determina a proibição total de qualquer atividade relacionada aos produtos e vale para qualquer pessoa física ou jurídica que os fabrique, venda, distribua ou divulgue.

A Anvisa também alertou sobre a retatrutida, substância que tem sido apresentada como um novo tipo de GLP, com promessa de maior perda de peso. No entanto, o composto ainda está em fase de testes e não é distribuído oficialmente por pesquisadores ou fabricantes. Assim, produtos vendidos com a alegação de conter essa substância não têm garantia sanitária e representam risco à saúde.

