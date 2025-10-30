Anvisa proíbe uso de duas substâncias em produtos para unhas em gel

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso das substâncias TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina, também chamada dimetiltolilamina – DMTA) em produtos cosméticos, como os utilizados em unhas em gel e esmaltação com luz UV ou LED.

A decisão, aprovada nesta quarta-feira (29), tem como objetivo proteger a saúde de consumidores e profissionais do setor. Segundo a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos, enquanto o TPO é tóxico para a reprodução e pode afetar a fertilidade.

Com a medida, o Brasil se alinha à União Europeia, que também baniu recentemente essas substâncias. A fabricação, importação e novos registros de produtos que as contenham estão proibidos imediatamente, e o comércio tem 90 dias para interromper as vendas e uso dos estoques.

Após esse prazo, todos os registros serão cancelados, e as empresas deverão recolher os produtos ainda disponíveis no mercado.

De acordo com a diretora da Anvisa Daniela Marreco, relatora da norma, o Estado deve agir de forma preventiva para evitar riscos conhecidos à saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também