Anvisa suspende venda de produtos e suplementos da Labornatus

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

A Anvisa orienta que os clientes que compraram os produtos da marca não devem consumir os itens. O consumidores também devem entrar em contato com a empresa para obter informações sobre o recolhimento.

Fica proibida temporariamente a fabricação, venda, distribuição e uso do todos os alimentos produzidos pela empresa, de qualquer lote.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou hoje (21) a suspensão da venda de suplementos alimentares, chás e shakes produzidos pela empresa Labornatus do Brasil.