Ao tentar defenter pitbull, adolescente é mordida e agredida por companheiro

Brenda Assis, com informações Jornal Estado de Minas

Uma adolescente, de 16 anos, precisou ser hospitalizada no ultimo domingo (14), após ser agredida por namorado enquanto defendia cachorro da raça pitbull do rapaz, em Belo Horizonte.

De acordo com o Jornal de Minas, a vítima contou que mora com o jovem e que, naquela manhã, estavam se preparando para passear com o animal, da raça pitbull, na Barragem Santa Lúcia, na capital mineira.

Em determinado momento, o cachorro se soltou e subiu no sofá da casa. Revoltado, o namorado dela começou a agredir o animal e ela tentou intervir para defendê-lo. Foi quando o rapaz passou a agredi-la também. A adolescente chegou a desmaiar e o espancamento só parou quando uma vizinha chegou ao local e separou a briga. O agressor fugiu.

O rapaz chegou a morder os dois braços da adolescente, que também teve o nariz quebrado, um corte de faca no calcanhar direito e também apresentava inchaço em um dos olhos. A ocorrência foi registrada na Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).

