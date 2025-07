AO VIVO: STF interroga réus por tentativa de golpe de Estado nesta quinta

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quinta-feira (24) os interrogatórios de réus da Ação Penal 2693, que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. A audiência ocorre por videoconferência, a partir das 9h, e envolve os réus dos núcleos 2 e 4 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Do Núcleo 2, os principais depoimentos são de Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, acusado de apresentar um jurista para elaborar a minuta do golpe, e Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, suspeito de ordenar blitzes para dificultar o voto de eleitores de Lula no segundo turno de 2022.

Também serão ouvidos:

- Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro);

- Mário Fernandes (general do Exército);

- Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do DF);

- Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do DF).

Do Núcleo 4, o STF interroga militares acusados de disseminar desinformação contra o processo eleitoral:

- Ailton Barros (major da reserva);

- Ângelo Denicoli (major da reserva);

- Giancarlo Rodrigues (subtenente);

- Guilherme Marques (tenente-coronel);

- Reginaldo Abreu (coronel);

- Marcelo Bormevet (policial federal);

- Carlos Moretzsohn (presidente do Instituto Voto Legal).

Os réus podem permanecer em silêncio. Ainda não há confirmação se o ministro Alexandre de Moraes conduzirá a sessão.

A ação penal está em fase final. O julgamento deve ocorrer no segundo semestre. O Núcleo 1, que inclui Bolsonaro, já foi interrogado e aguarda julgamento. O Núcleo 3 será ouvido na próxima segunda-feira (28).

Acompanhe ao vivo pelo canal do STF.

