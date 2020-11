Apenas uma cidade do Brasil não tem caso de Covid-19

Cedro do Abaeté, município localizado no alto do Rio São Francisco, em Minas Gerais, resiste à pandemia do novo coronavírus, sendo a única cidade brasileira sem nenhum registro de caso de Covid-19, até o momento. A informação é do boletim epidemiológico do estado divulgado na sexta-feira (13). A cidade, chamada pelos moradores de Cantinho do Céu, tem 1.157 habitantes.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na sexta-feira, Minas Gerais já tem 379 mil casos confirmados e 9.405 mortes em decorrência da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou na sexta-feira mais 29.070 casos e 456 mortes pela doença. Ao todo, o governo federal já confirmou 5.810.652 diagnósticos e 164.737 vítimas fatais da doença causada pelo novo coronavírus.

