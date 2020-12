Aplicativos da Caixa e Caixa Tem ficam fora do ar nesta segunda-feira  

Clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) estão com problemas no acesso nesta segunda-feira (7), o aplicativo de celular dá erro e não funciona; enquanto usuários do Caixa Tem permanecem por horas na fila de espera sem poder entrar na conta e usar benefícios sociais do governo como o auxílio emergencial.

Caixa Tem caiu

As queixas no DownDetector e nas redes sociais, vêm se acumulando desde está segunda-feira de manhã. “Estou desde 5h tentando entrar e não carrega nenhuma função do app”, explica um cliente da Caixa. “Desde às 7h não consigo ter acesso a conta, fica somente carregando”, afirma outro.

O aplicativo fica travado na tela “estabelecendo conexão segura” e não permite acesso a recursos como saldo, extrato, pagamento de boleto e Pix.

A falha também afeta a poupança social digital, usada para o pagamento do auxílio emergencial. “Estou desde as 7h tentando entrar no Caixa Tem”, diz uma cliente. “Tem mais de quatro horas de relógio que estou na fila de espera do Caixa Tem e não consigo acessar minha conta”, relata outro.

O Caixa Tem foi responsável por um rápido processo de bancarização no Brasil durante a pandemia: o número de pessoas sem conta em banco despencou 73%, segundo um estudo realizado pela AMI (Americas Market Intelligence) em parceria com a Mastercard.

A Caixa deve oferecer em breve mais produtos para beneficiários do auxílio emergencial, incluindo títulos de capitalização, microcrédito, microsseguro e outros. A conta digital também deve ser usada para distribuir o Bolsa Família, o que pode aumentar ainda mais a demanda pelos serviços do app.

Deixe seu Comentário

Leia Também