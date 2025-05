Após 21 dias internado, Bolsonaro recebe alta em Brasília e seguirá recuperação em casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar neste domingo (4), após passar 21 dias internado em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de 12 horas para tratar uma desobstrução intestinal.

O procedimento, realizado em abril, foi classificado pelos médicos como “extremamente complexo e delicado”.

Na saída do hospital, Bolsonaro conversou rapidamente com apoiadores e afirmou que será a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro quem vai garantir que ele siga as recomendações médicas durante a recuperação.

“Quem vai fazer eu seguir é uma tal de Michelle, o que você acha? É só o pouco que eu posso falar pra vocês. Pretendo voltar a falar com vocês o mais rápido possível, eu falo pretendo porque dependo dos médicos”, disse.

O ex-presidente começou a apresentar os primeiros sinais de movimentação intestinal no dia 22 de abril, segundo informou nas redes sociais. Durante o período de internação, compartilhou registros de sessões de fisioterapia motora, que, de acordo com ele, tinham como objetivo a prevenção contra trombose e a recuperação muscular.

A cirurgia foi necessária após Bolsonaro apresentar um quadro de urgência enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, no interior de Natal, no dia 11 de abril. De acordo com o médico-chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, a parede abdominal do ex-presidente estava "bastante danificada", o que exigiu um procedimento prolongado e cuidadoso.

Apesar da alta, os médicos afirmaram que a recuperação ainda exige cuidados e não preveem uma evolução rápida do quadro. Bolsonaro seguirá sob orientação médica em casa, com restrições e acompanhamento constante.

