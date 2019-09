Após 5 horas de sabatina, Senado aprova Aras na PGR

Mauro Silva, com informações do Congresso em Foco

Depois de 5 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (25), o subprocurador Augusto Aras, foi aprovado para assumir a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele foi questionado sobre assuntos como Lava Jato, Amazônia e "cura gay" e, no fim , foi aceito pela ampla maioria do colegiado e agora será avaliado pelo plenário.

Aras foi indicado para assumir a PGR pelo presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu 23 votos favoráveis e só três contrários na CCJ, que ainda aprovou um requerimento de urgência para a avaliação de Aras no plenário do Senado.

A matéria seguirá para o plenário. A decisão sobre o futuro procurador-geral da República sai ainda nesta quarta-feira.

E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), já disse que, pelo placar recebido na CCJ, Aras deve ser aprovado pelos demais senadores para assumir o posto que era de Raquel Dodge.

Deixe seu Comentário

Leia Também