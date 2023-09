Após ciclone, ovelha é encontrada pendurada em fiação elétrica; assista

Rio Grande do Sul foi castigado mais uma vez com a passagem de um ciclone, que deixou pelo menos 27 mortos, além de ruas alagadas, casas destruídas e prejuízos em plantações. Em Muçum, na Região Central do estado, uma ovelha apareceu pendurada na fiação elétrica depois que o nível da água diminuiu.

O vídeo circulou em um grupo de bombeiros voluntários, que confirmaram que as imagens são atuais e aconteceram na cidade. A imagem indica que o animal estava pendurado em uma avenida que ficou submersa após a chuva.

No momento em que as imagens foram registradas, o animal já estava morto.

Muçum é a cidade com o maior número de vítimas após a passagem do ciclone no RS. Foram 15 mortes na cidade, confirmadas na terça-feira (5) pelo governador do estado, Eduardo Leite. De acordo com a Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar casas de moradores nesta terça-feira (5).

