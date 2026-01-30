Menu
Após cirurgia, Lula recebe alta, mas ficará em repouso no fim de semana Lin

O presidente ficará na Granja do Torto e retoma atividades de rotina na próxima semana

30 janeiro 2026 - 13h13Sarah Chaves, com Folhapress
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva   (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente Lula (PT) passou por uma cirurgia de catarata nesta sexta-feira (30), em Brasília. Segundo o Palácio do Planalto, o procedimento ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar. Lula deu entrada por volta das 7h40 no Hospital de Olhos CBV, na Asa Sul, e deixou o local cerca de duas horas depois, utilizando acesso reservado.

De acordo com nota oficial, o presidente permanecerá nesta sexta-feira e durante o fim de semana na Granja do Torto e retoma a agenda normal na segunda-feira (2). Lula segue em acompanhamento médico, sob a coordenação dos doutores Roberto Kalil Filho e Helena Germo.

A cirurgia foi precedida por exames pré-operatórios realizados na quinta-feira (29), um dia após o retorno do presidente de viagem oficial ao Panamá. O procedimento é considerado simples e comum em pessoas idosas, já que a catarata está associada ao envelhecimento natural do cristalino.

Aos 80 anos, Lula afirma manter cuidados regulares com a saúde e costuma divulgar atividades físicas em suas redes sociais e compromissos públicos, como forma de demonstrar disposição e vitalidade durante o mandato.

