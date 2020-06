Após protestos, DEM expulsa ativista Sara Winter do partido

O Democratas decidiu nesta terça-feira (2) expulsar a ativista Sara Fernanda Giromini, que se autodenomina Sara Winter, do partido.

Sara é uma das investigadas no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga fake news e na semana passada fez protesto em frente ao STF com tochas e máscaras e ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A expulsão sumária está registrada na resolução n° 573, de 02 de junho de 2020, assinada pelo presidente do partido, ACM Neto.

Leia a íntegra da nota assinada pelo presidente do partido:

Brasília, 02 de junho de 2020.

Nota Oficial

O Democratas Nacional decidiu, na manhã desta terça-feira (2),

aplicar a sanção sumária de expulsão à Sara Fernanda Giromini - com

cancelamento de filiação partidária - pelo descumprimento dos

deveres éticos previstos estatutariamente.

É importante ressaltar que o Democratas repudia, de forma

veemente, quaisquer atos de violência ou atentatórios ao Estado de

Direito, ao Regime Democrático e às instituições brasileiras.

Antonio Carlos Magalhães Neto

Presidente Nacional do Democratas

