Após repercussão, capivara filó ficará com 'pai' tiktoker e Ibama retira multa

Após repercutir o caso da capivara Filó, que é cuidada pelo tiktoker, Agenor Tupinambá, na fazenda onde mora, em Autazes, interior do Amazonas, o influencer conquistou, com ajuda de políticos do Estado, o direito do animal permanecer em seu habitat natural e o Ibama retirou a multa que tinha sido aplicada ao rapaz.

O influencer tinha costume de postar a rotina na sua fazenda, compartilhando momentos de carinho e cuidados com os animais, incluindo a capivara. Com isso, o caso foi denunciado e Agenor foi acusado de maus-tratos, abuso e exploração animal, o fazendeiro ainda foi multado em R$ 17 mil.

Com a denúncia, Agenor divulgou em seu perfil no Instagram, uma nota de esclarecimento, na qual lamenta as acusações e relata a relação de carinho que nutre pelos animais.

Com apoio de deputados estaduais de Amazonas, o tiktoker conquistou o direito da capivara ser mantida em sua fazenda, a princípio o animal seria entregue as autoridades.

No Instagram, o deputado estadual Felipe Becari, publicou a vitória conquistada parabenizando o fazendeiro e agradecendo ao Ibama pela análise justa e coerente.

Deixe seu Comentário

Leia Também