Após reverter 'veto' de Israel contra repatriação, Brasil faz nova operação em Gaza

Com a missão de resgatar brasileiros e parentes da zona de conflito no Oriente Médio e levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, o Governo Federal realiza nesta quinta-feira (21), uma nova etapa da Operação Voltando em Paz.

Uma aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), às 8h20 (horário local) desta quinta-feira (21), rumo ao Egito. A aeronave leva um carregamento com seis toneladas de purificadores de água portáteis e kits voltaicos. O destino é o Aeroporto Internacional do Cairo, em voo direto com previsão de 14 horas de duração.

Na capital egípcia, a aeronave será usada para repatriar um novo grupo de brasileiros e familiares autorizado a cruzar a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito.

Dos 33 brasileiros que estavam na faixa de Gaza e agora estão com a repatriação em andamento, 16 tinham recebido uma proibição de Israel para voltar ao Brasil.

Segundo diplomatas, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, pediu a revisão dessa negativa no dia 9 de dezembro. E conseguiu convencer o governo israelense. Logo, essas 16 pessoas – entre brasileiros e palestinos parentes de brasileiros, estão a caminho do país.

Assim como nas ocasiões anteriores, a operação em Gaza exigiu articulação da representação brasileira em Ramala (Palestina), que organiza nomes, auxilia na emissão de documentos e providencia o traslado e trâmites na fronteira. A embaixada também atua na aprovação dos nomes com autoridades de Israel, do Egito e dos palestinos.

Após o cruzamento da fronteira, a logística do traslado, hospedagem e alimentação é garantida pela ação da Embaixada do Brasil no Egito. A estimativa de retorno da aeronave ao Brasil, com aterrissagem na Base Aérea de Brasília, é para o próximo sábado (23), às 8h (horário de Brasília).

Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, a Operação Voltando em Paz já concluiu 11 voos de repatriação e resgatou 1.525 pessoas e 53 animais domésticos. Foram oito embarques saindo de Tel Aviv com brasileiros e parentes que estavam em Israel, um da Jordânia com resgatados da região palestina da Cisjordânia e outros dois que decolaram do Cairo com repatriados da Faixa de Gaza.

